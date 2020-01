Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Non c’è tempo per festeggiare la vittoria con il Napoli. Tutti in campo in mattinata a Formello. Martedì prossimo all’Olimpico (ore 18) arriva la Cremonese per gli ottavi di Coppa Italia. Seduta di scarico oggi per i protagonisti della vittoria contro gli azzurri. Allenamento normale per chi è rimasto a riposo o è subentrato nella ripresa. A riposo soltanto Acerbi, Radu e Lulic, più Cataldi, reduce da un problema al polpaccio.

Correa punta la Samp

Correa svolge una seduta differenziata, ma non verrà rischiato con la Cremonese: cercherà di tornare contro la Samp, quando mancherà sicuramente capitan Lulic, squalificato in campionato. In coppa Italia invece non potranno essere utilizzati Leiva e Marusic, squalificati dopo la finale di Coppa Italia. Pronto un ampio turnover per martedì con Patric, Bastos, Parolo, Berisha, Jony, Jorge Silva, André Anderson e Adekanye che scalpitano. Rientrato dall’infermeria Vavro, mentre non si vedono ancora Marusic, alle prese con un affaticamento muscolare, e Lukaku, alle prese con un problema al ginocchio.