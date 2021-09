QUI FORMELLO | Lazio, Milinkovic torna dal primo minuto. Ballottaggi in difesa

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Dopo la seduta di scarico di ieri, la Lazio si è ritrovata a Formello per la rifinitura in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. In porta tornerà Reina. In difesa giocherà Hysaj a sinistra, mentre sono aperti i ballottaggi tra Lazzari, leggermente favorito, e Marusic per il ruolo di terzino destro e tra Patric e Luiz Felipe per il posto al fianco di Acerbi. Il difensore brasiliano potrebbe essere gestito in vista dei tanti impegni ravvicinati. A centrocampo agirà Leiva tra Luis Alberto e Milinkovic, che torna titolare dopo l’iniziale panchina in Europa League. Il tridente offensivo, invece, dovrebbe essere composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Lazio-Cagliari, la probabile formazione biancoceleste

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

LEGGI ANCHE —> Sarri: “Ad Istanbul ho visto miglioramenti tattici. Cagliari squadra di valore”