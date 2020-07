Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMELLO LAZIO – Giornata libera oggi per gli uomini di Inzaghi. Il riposo è fondamentale per recuperare al meglio le energie, soprattutto in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. A Formello però si è visto Lucas Leiva, ancora alle prese con i fastidi al ginocchio post operazione. Un suo recupero a centrocampo sarebbe fondamentale dato che le assenze in attacco costringeranno il mister ad avanzare una delle due mezzali al fianco di Correa. Immobile e Caicedo infatti non ci saranno e insieme al Tucu agirà uno tra Milinkovic e Luis Alberto, lasciando un vuoto in mezzo al campo. Ecco che il brasiliano o Cataldi, alle prese con una distorsione alla caviglia, riempirebbero perfettamente quel posto, coadiuvati da Parolo. Da capire se ce la faranno per sabato, anche se la sensazione è che al massimo partiranno dalla panchina. Scalda i motori allora André Anderson che si sistemerebbe nel terzetto di centrocampo lasciando libero di avanzare uno tra il Sergente e il Mago. In alternativa anche l’altro Anderson, Djavan, che Inzaghi ha buttato nella mischia nelle ultime due partite. Si complica anche la situazione sull’out di sinistra. Marusic rischia di aver già concluso la stagione a causa della lesione muscolare accertata nei giorni scorsi, e si aggiungerebbe al collega Lulic. Molto importanti saranno la continuità di Lukaku, apparso in buona forma nelle ultime uscite, e la tenuta di Jony.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.