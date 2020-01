Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Archiviato il pareggio per 1-1 nel derby contro la Roma, la Lazio affronterà domenica pomeriggio la Spal nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. I biancocelesti si sono ritrovati questo pomeriggio presso il centro sportivo di Formello per preparare al meglio la gara dell’Olimpico contro gli estensi.

La seduta d’allenamento

La notizia più importante della seduta arriva da Luis Alberto. Lo spagnolo infatti dopo due giorni di riposo è tornato ad allenarsi: corsetta iniziale e poi prove tattiche con il gruppo. A Formello si rivede anche Lukaku, fermo da dicembre. Assenti oltre al lungo degente Cataldi, anche Lulic, Patric ed Adekanye.



Val. Cas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.