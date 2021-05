QUI FORMELLO – Luiz Felipe vede la Fiorentina, ancora a riposo Milinkovic

- Advertisement -

QUI FORMELLO – Questa mattina la Lazio si è ritrovata a Formello per svolgere l’allenamento quotidiano. Nel mirino c’è la gara di sabato sera, quando la Fiorentina attenderà all’Artemio Franchi i capitolini. Mister Simone Inzaghi ha iniziato le prove tattiche: confermato Marusic in difesa. Rientra Acerbi dalla squalifica e probabilmente verranno confermati gli stessi undici del match contro il Genoa. Dopo un iniziale riscaldamento atletico, i giocatori sono stati impegnati in un torello. Poi si è svolta una partitella che ha visto protagonista tutta la squadra. Caicedo ed Escalante hanno svolto lavoro differenziato. L’ecuadoriano si è rivisto in campo dopo diveersi giorni d’assenza. Assenti soltanto Armini e Milinkovic. Luiz Felipe, infine, ha svolto tutta la sessione in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro i viola. Il brasiliano può ambire ad un posto in panchina, fermo restando che la Lazio debba inserirlo in lista entro venerdì.