QUI FORMELLO – Dopo le feste natalizie, la Lazio torna ad allenarsi a Formello in vista del match contro il Genoa del 3 gennaio. Alle 11 di questa mattina, la squadra si è sottoposta ai tamponi, per poi ritrovarsi in campo verso le 15. La notizia della giornata è la presenza del capitano Senad Lulic sul terreno di gioco. Il bosniaco ha iniziato la seduta con i compagni svolgendo il lavoro atletico, per poi staccarsi quando il gruppo ha cominciato ad esercitarsi sul possesso palla a formazioni schierate col consueto 3-5-2. L’esterno, nell’ultima parte della sessione, ha fatto degli allunghi. Buone notizie anche per Francesco Acerbi e Lucas Leiva, che si sono allenati regolarmente e hanno agito da jolly durante gli esercizi sulla trasmissione della sfera. Il mister Simone Inzaghi ha comunque deciso di risparmiargli la partitella finale. A questo punto sembra molto probabile il rientro dei due calciatori con il Genoa. Assenti dal terreno di gioco, invece, Parolo, che è fermo ancora per una distorsione alla caviglia e proverà a recuperare in extremis per la sfida del Ferraris, Djavan Anderson, Fares, Correa e Luiz Felipe, che viene gestito per un fastidio alla caviglia che lo attanaglia da inizio stagione. Il difensore brasiliano e l’attaccante argentino in mattinata hanno però lavorato in palestra.

