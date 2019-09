QUI FORMELLO – Penultimo allenamento prima della partita contro il Genoa. La Lazio scende in campo nel centro sportivo di Formello. In realtà sarebbe l’ultima seduta, ma per domani mattina il tecnico ha programmato un’altra sgambata. Avanti con il 3-5-2. Simone Inzaghi non cambia modulo. Tra i pali Strakosha. In difesa Acerbi sarà schierato al centro con Radu a sinistra (influenza smaltita) e uno tra Luiz Felipe e Patric a destra. A centrocampo Leiva agirà in regia, mentre a centrocampo Luis Alberto (oggi il suo compleanno), Milinkovic e Parolo si sfideranno per una maglia da titolare. Sulle corsie esterne potrebbero esserci due cambi rispetto all’Inter: Lulic e Marusic al posto di Jony e Lazzari. In avanti Immobile tornerà titolare con uno tra Caicedo e Correa. In panchina Adekanye che finora ha giocato solo in Europa League uno spezzone di gara.