QUI FORMELLO – La Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per preparare la sfida dell’Ezio Scida contro il Crotone. Quarto allenamento settimanale per la squadra di Simone Inzaghi. La seduta di questo pomeriggio è iniziata con un riscaldamento di carattere atletico e successivamente con un esercitazione su un possesso palla a squadre. Hanno lavorato in particolare su diversi dettagli e situazioni di gioco per avvicinarsi nel miglior modo possibile alla gara contro i rossoblù.

Verso Crotone

Senad Lulic presente sul terreno di gioco. Stesso discorso vale per Ciro Immobile: prima seduta di allenamento per il numero 17, dopo le visite mediche di questa mattina presso la clinica Paideia. Molto determinato, ha trovato la via della rete in diverse occasioni. Un ritorno importante per Simone Inzaghi che potrebbe puntare sull’attaccante già a partire dalla trasferta di Crotone. Per quanto riguarda i rientri dalle Nazionali, presenti Akpa Akpro e Joaquin Correa. Non sono stati utilizzati per la preparazione tattica in vista della trasferta calabrese ed hanno svolto una sessione parziale di allenamento con la squadra sotto il punto di vista atletico. Luis Alberto ha svolto l’intera seduta: dal riscaldamento fino alla preparazione di carattere tecnico e tattico in vista del match di sabato 21. Pepe Reina ancora protagonista nel corso della seduta di allenamento, insieme ad Alessio Furlanetto. Si è allenato in maniera individuale Gonzalo Escalante, con un protocollo riabilitativo visto il suo infortunio. Assenti Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Thomas Strakosha.

