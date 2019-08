QUI FORMELLO – Allenamento nel pomeriggio a Formello. Il terzultimo prima dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Segnali incoraggianti da Lazzari e Milinkovic, tornati in gruppo già nelle sedute precedenti e pronti a giocare a Marassi. Segnali incoraggianti da Lulic e Caicedo, che però non verrà rischiato a Genova se non avrà superato del tutto il problema al polpaccio. Ok anche Marusic, che partirà dalla panchina. Simone Inzaghi non cambierà modulo. Avanti con il 3-5-2. In regia Cataldi è pronto a prendere il posto di Leiva. Il brasiliano ha accusato un fastidio e non ha partecipato alla seduta. Sulle mezzali Milinkovic e Luis Alberto.