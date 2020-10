Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Tutto pronto per la sfida all’Inter. Simone Inzaghi ha guidato l’allenamento pomeridiano con due buone notizie in più. In gruppo sono rientrati Joaquin Correa, reduce da un fastidio lombare, e Radu. Il tecnico bianc’azzurro ha provato il duo d’attacco con Il Tucu e Ciro Immobile, a secco contro l’Atalanta. Anche per il difensore rumeno ci sarà una maglia da titolare contro la squadra di Conte e andrà a comporre la linea difensiva insieme a Patric e Acerbi. Bastos, dato per partente, inizierà la gara dalla panchina e verrà impiegato solo in caso di necessità.

Il centrocampo

La linea mediana sarà la stessa di mercoledì contro l’Atalanta. Sulle fasce ci saranno Lazzari e Adam Marusic, mentre nel cerchio di centrocampo si muoveranno Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic. Caicedo partirà dalla panchina, ma per lui ci sarà sicuramente un ingresso in campo nei secondi 45 minuti di gioco.

