QUI FORMELLO – Contro il Sassuolo vuole esserci, Stefan Radu. Il difensore romeno compie passi importanti verso il rientro definitivo. La lesione muscolare è ormai alle spalle, domani però resterà a riposo nell’amichevole contro la Primavera in programma a Formello. Il tecnico della Lazio, approfittando della sosta, infatti, ha organizzato un test amichevole contro la formazione di Menichini. Un modo per tenere alta l’attenzione e valutare le condizioni dei singoli. Su tutti Leiva, apparso affaticato nelle ultime uscite, e Marusic, ancora alle prese con un problema muscolare. Niente di preoccupante per Luis Alberto, ieri rimasto a riposo precauzionale. In mattinata, anche se a ranghi ridotti, i biancocelesti continuano a lavorare in vista della 13esima giornata di campionato: il 24 novembre la Lazio affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Assnti gli otto giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Strakosha (Albania), Vavro (Slovacchia), Acerbi e Immobile (Italia), Andre Anderson (Italia Under 20), Berisha (Kosovo), Milikovic (Serbia) e Bastos (Angola). Aggregati gli esuberi Casasola, Djavan Anderson e Durmisi oltre a qualche primavera, tra cui il difensore Gustavo Cipriano. Domani, dopo il test, la squadra avrà 24 ore di riposo. Un giorno per ricaricare le batterie concentrarsi poi una volta per tutte alla sfida con i neroverdi, aspettando il rientro dei nazionali tra martedì e mercoledì.

Alessandro Valerio