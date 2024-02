QUI FORMELLO, seduta di ripresa dopo Fiorentina - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO QUI FORMELLO 27 FEBBRAIO 2024 - All'indomani della sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista della sfida con il Milan, in programma venerdì 1 marzo alle 20:45.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto.

La Lazio tornerà ad allenarsi giovedì per la seduta di rifinitura in vista della gara in casa contro i rossoneri.