QUI FORMELLO – Questa mattina a Formello si è svolta la sessione di allenamento sotto gli occhi vigili di Simone Inzaghi. Inizialmente era prevista per la giornata di oggi una doppia seduta, ma quella pomeridiana è stata cancellata.

La seduta

Il tecnico piacentino ha ritrovato tutti i nazionali. In campo si sono rivisti Strakosha, Immobile e Acerbi. Milinkovic-Savic, invece, oggi ha sostenuto alcuni accertamenti in Paideia dopo essere rientrato dagli impegni con la Serbia e nei prossimi giorni tornerà in gruppo. Segnali incoraggianti provengono da Danilo Cataldi, il quale sta proseguendo il percorso riabilitativo. Leiva è tornato effettivamente in gruppo e può considerarsi del tutto recuperato in vista della prossima stagione. Insieme a lui si è rivisto anche Armini. Mancano ancora all’appello Adekanye, Badelj, Marusic e Vavro.

