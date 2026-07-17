Qui Formello – ritiro giorno 5. Terminata la sessione mattutina: Rovella resta a casa con la febbre ma si rivede Pellegrini

È iniziato il quinto giorno di allenamenti, per la nuova Lazio agli ordini di Gennaro Gattuso, che anche oggi, 17 luglio, svolgerà due momenti di preparazione; vediamo che cosa è accaduto nella seduta mattutina del ritiro di Formello.

Leggi anche: “Belahyane ha già recuperato, che cosa si attende Gattuso“

Ritiro Formello: partiti gli allenamento del quinto giorno per la Lazio

ORE 10:24 – L’allenamento è sulla via della sua conclusione. Terminata la fase atletica, la squadra tornerà negli spogliatoi. La seduta sarà sciolta e aggiornata al pomeriggio, intorno alle ore 18:00. Buone notizie da Pellegrini, pienamente in gruppo, che ha comuqnue svolto del lavoro differenziato. Da attenzionare Cancellieri, fermo sin dalle prime battute dell’allenamento, e per l’intera mattinata, per un fastidio tra piede e caviglia destra. Dopo l’attivazione atletica, sia con sia senza pallone, effettuata su circuiti, ci si è spostati alle esercitazioni sui piazzati. In seguito è stato dato spazio a prove tattiche in una metà campo e a una partitella a campo ridotto sull’altra. Al solito, la seduta si è chiusa con una fase di corsa in scarpe da ginnastica. Questa volta portata avanti all’interno del perimetro del centro sportivo.

ORE 10:16 – Restano sul terreno di gioco i portieri, sempre agli ordini di Viotti e Perrone.

ORE 10:12 – Tolti gli scarpini, ora si indossano le scarpe da ginnastica per una fase di corsa all’interno del centro sportivo. Si lavora sul fiato.

ORE 10:10 – Ci sarebbe un attacco influenzale, secondo quanto riferito dal club, dietro l’assenza nelle ultime sedute di Nicolò Rovella. Nessun problema fisico per lui, ma solo un’indisposizione di pochi giorni.

ORE 10:08 – Gol da una parte e dall’altra: prima Provstgaard, poi Przyborek e quindi Ratkov. C’è gloria per tutti.

ORE 10:04 – Ancora Mandas protagonista, con un’altra splendida parata, questa volta su Tavares.

ORE 09:55 – Pausa per dissetarsi e poi si riparte. Ora i gruppi sono invertiti: chi stava facendo la partitella a campo ridottto si dedica ora alle prove tattiche, e viceversa.

ORE 09:52 – Zaccagni stavolta non sbaglia. In rete anche Dele-Bashiru.

ORE 09:48 – Mandas si prende qualche applauso dopo una super parata su Zaccagni.

ORE 09:45 – Botta-risposta Taylor e Farcomeni a stappare la partitella su campo ridotto: i due mettono a verbale un gol per parte.

ORE 09:41 – Dopo una nuova pausa si cambia esercizio: la squadra si divide tra chi è alle prese con una partitella a campo ridotto e chi lavora sulla tattica.

ORE 09:27 – La squadra si divide tra fratinati e non. Gattuso dà il via alle esercitazioni sui piazzati, già provate ieri: lavorano con la squadra Mandas e Motta. Pellegrini si stacca a lavorare a parte, dedicandosi a una fase di corsa, fermi per ora Sana e Serra pronti a dare il cambio a altri compagni. Cancellieri cammina scalzo, al fianco di un componente dello staff.

ORE 09:24 – Nuova pausa per dissetarsi: Gattuso ne approfitta per andare a parlare con i portieri Mandas, Motta, Renzetti e D’Alessio, al lavoro con i preparatori Viotti e Perrone.

ORE 09:21 – Matteo Cancellieri, fermo a bordo campo, accusa apparentemente un problema tra piede e caviglia destra. Regolarmente in campo invece Luca Pellegrini. Assenti invece mentre oltre a Patric, Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Kovac. Continua a non vedersi Nicolò Rovella, almeno per il momento.

ORE 09:16 – Breve pausa per idratarsi conclusa. Gattuso ordina ora una fase di esercizi dedicata alla tecnica individuale, con l’utilizzo di sagome.

ORE 09:13 – Da qualche minuto si gioca con il pallone, eseguendo una serie di esercizi a circuito e ad alta intensità.

ORE 09:10 – A bordo campo si intravede il ds Angelo Fabiani.

ORE 09:06 – Si parte con l’inevitabile attivazione atletica.

ORE 08:58 – I giocatori giungono. L’ultimo a lasciare il campo ieri, Provstgaard, è anche il primo a entrare, insieme a Ratkov e Bordon.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP