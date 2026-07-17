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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

Qui Formello – ritiro giorno 5: la seduta pomeridiana. Rovella out, Cataldi ritrova la squadra

Published

26 minuti ago

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Ritiro Formello giorno cinque seduta pomeridiana

Conclusa anche la seduta pomeridiana, in questo 17 luglio, per la Lazio in questo suo quinto giorno di ritiro a Formello, riscaldamento più partitella per la squadra che questa sera si concederà una cena tutti insieme.

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Ritiro Formello: partitella pomeridiana per il quinto giorno di ritiro

ORE 19:15 – Con la fine della partitella è terminato anche il quinto giorno di ritiro a Formello. Una volta conclusa la sessione, i giocatori della Lazio hanno salutato i bambini del Lazio Summer Camp che hanno potuto seguire gli allenamenti da vicino. Serata di relax per i biancocelesti che tra poco si concederanno una grigliata di squadra.

ORE 18:30 – Circa una mezzora di torello per la squadra che ha dato il via al più classico dei riscaldamenti prepartita. Al termine dell’esercizio i giocatori si sono presi una pausa, momento in cui mister Gattuso e il suo staff hanno consegnato i fratini: ora è il momento della partita a tutto campo.

ORE 18:00 – Una volta conclusa la pausa di metà giornata, la Lazio è tornata a seguire le indicazioni di mister Gattuso e del suo staff. Tra i presenti, non in campo ma comunque a seguito del gruppo, si è visto Cataldi mentre in campo, assente in mattinata, non è mancato Cancellieri. Niente da fare per Patric, Kovac, Rovella e Nuno Tavares che si è però presentato in panchina.

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