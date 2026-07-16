QUI FORMELLO – Ritiro giorno 4. Termina la seduta mattutina, torna in gruppo Belahyane

Parte il quarto giorno di allenamenti per la Lazio di Gennaro Gattuso, ecco la seduta mattutina del ritiro di Formello, dopo il singolo allenamento nella giornata di ieri, oggi si torna con il doppio appuntamento in campo.

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Quarto giorno a Formello, seduta mattutina

ORE 10:50 – Termina qui la seduta mattutina di allenamento del quarto giorno di ritiro a Formello. Nonostante il grande caldo, non è mancata l’intensità nella partitella, che si è alternata alle esercitazioni tattiche e alle ripetute atletiche. Si è rivisto in campo Belahyane, mentre sono stati ancora assenti Patric e Kovac, oltre a Rovella e Pellegrini. Si riparte oggi pomeriggio, alle ore 18:00.

ORE 10:45 – Seduta di allenamento in fase di conclusione. Giocatori rimasti senza maglietta per le temperature estreme a Formello.

ORE 10:22 – Finita la partita, si inizia con la parte atletica dedicata alle ripetute.

ORE 10:12 – Inizia la partitella 11 contro 11 con il campo ridotto, con i giocatori che si scambiano a turni.

ORE 09:26 – Gattuso dà il via alle esercitazioni sui calci piazzati con la squadra divisa tra giocatori con e senza fratino. Intanto, tra i pali, si alternano le coppie Motta-D’Alessio e Mandas-Renzetti.

ORE 09:22 – Via alle prove tattiche dopo una pausa per dissetarsi.

ORE 09:15 – In campo mancano diversi giocatori: Patric, Rovella e Pellegrini

ORE 09:05 – Torna in gruppo Belahyane dopo la seduta differenziata di ieri pomeriggio e i problemi accusati alla caviglia martedì.

ORE 09:00 – Inizia il quarto giorno di ritiro per la Lazio con la fase dell’attivazione atletica. Partecipano anche i portieri con i compagni, con la squadra divisa in quattro gruppi.

ORE 08:53 – Entrano in campo Gattuso ed il suo staff.

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