ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
Qui Formello – ritiro giorno 6: la seduta pomeridiana: assenti numerosi giocatori nell’unica sessione del giorno
Sabato 18 luglio, Gennaro Gattuso ha concesso una mattinata di riposo ai calciatori, convocandoli soltanto per la sessione pomeridiana; nel giorno 6 di ritiro a Formello ci si è concentrati soprattutto sulla parte atletica, date anche le numerose assenze tra i tesserati.
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Formello, ecco che cosa è successo nella seduta pomeridiana del giorno 6 di ritiro
ORE 19:15 – Fase di stretching per la Lazio, prima della conclusione dell’unica seduta odierna. Domani la squadra sarà di nuovo in campo, con una doppia seduta, in mattinata e nel pomeriggio.
ORE 19:10 – Si chiude con una pausa per dissetarsi. La squadra è ora seduta in terra, in cerchio. CI si avvia alla conclusione.
ORE 19:07 – Lazzari sblocca la partitella, dopo aver saltato di slancio tre compagni.
ORE 18:57 – La seduta sarà chiusa da una breve partitella che prende il via ora.
ORE 18:50 – Ufficiali le assenze di svariati calciatori: oltre a Patric, Kovac e Rovella non si vedono sul campo principale neanche Floriani, Tavares, Dele-Bashiru e Taylor. Da verificare la loro presenza domani.
ORE 18:38 – Pausa per dissetarsi, poi è il momento di vestire i fratini e svolgere prove tattiche.
ORE 18:31 – L’infortunato Danilo Cataldi assiste alla seduta dei compagni.
ORE 18:28 – I gruppi si scambiano sui due lati del campo.
ORE 18:25 – La squadra è ora sul campo principale, ancora divisa in piccoli gruppi: si prosegue con esercizi di tecnica con il pallone.
ORE 18:13 – Dal torello tutti insieme si è passato a una serie di micro-torelli: continua il lavoro di attivazione.
ORE 18:05 – Inizia ora l’allenamento. Si svolge un torello mentre i portieri lavorano in disparte, con i preparatori Viotti e Perrone.
ORE 17:50 – Pochi minuti separano la Lazio dal via dell’unica seduta di allenamento prevista oggi, la quale giunge dopo la grigliata andata in scena ieri sera a Formello, per consolidare il gruppo.
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