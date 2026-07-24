ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 12: conclusa la seduta mattutina, pomeriggio libero per la squadra
Giorno 12 dall’inizio del ritiro della Lazio a Formello agli ordini di Gattuso: oggi prevista solo la seduta mattutina.
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Ritiro Formello giorno 12: al via la seduta mattutina
ORE 10.03 – Si conclude qui l’unica seduta prevista oggi. La squadra avrà infatti il pomeriggio libero. Tanti gli assenti anche oggi per Gattuso. Hanno infatti saltato l’allenamento: Patric, Cataldi, Isaksen, Furlanetto, Gigot, Tavares, Przyborek e Cancellieri. Presente da inizio seduta Taylor mentre Romagnoli ha fatto l’iniziale attivazione atletica assieme ai compagni per poi proseguire da solo.
ORE 9.57 – Scontro tra Pedraza e Lazzari che porta quest’ultimo ad abbandonare il campo per qualche istante. Tutto ok per il terzino che rientra con la partitella che prosegue.
ORE 9.45 – Compiti invertiti ora per le due squadre in campo.
ORE 9.32 – Squadra nuovamente a lavoro a campo ridotto dopo la distribuzione dei fratini gialli e blu. Questa mattina si rivede a lavoro Taylor (assente nella giornata di ieri) mentre Romagnoli rientrato ieri a Formello sta lavorando a parte.
ORE 9.25 – Dopo qualche esercizio col pallone, Gattuso ferma i suoi per dissetarsi.
ORE 9.15 – Squadra in campo per l’attivazione atletica.
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