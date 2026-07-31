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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 19, nella seduta mattutina si è lavorato sulle palle inattive

Published

53 minuti ago

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Noslin in allenamento

Si è concluso un nuovo allenamento nel giorno diciannove di ritiro della Lazio, dopo quello che nella giornata di ieri ha fatto sudare i ragazzi di Gattuso sui campi di Formello: comincia la seduta mattutina.

Leggi anche: “Gattuso carica la Lazio: il discorso nello spogliatoio

La seduta mattutina del giorno diciannove del ritiro a Formello

 Dopo due giorni segnati da doppie sedute, la Lazio è pronta a tornare in campo per un solo allenamento. La squadra di Gattuso è scesa in campo intorno alle 09:00 per una singola seduta di allenamento, prima delle due amichevoli in programma nel weekend contro Avellino (1 agosto, 09:30) e Ascoli (2 agosto, 20:45).

Si segnalano le solite assenze negli ultimi giorni con cui fare i conti: non si sono visti Pellegrini, Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, con il terzino italiano prossimo al rientro in gruppo.

ORE 10:25 – Si chiude ora l’unica seduta di giornata. Come ci si attendeva, è stato dato largo spazio alle prove tattiche in vista delle due partite contro Avellino e Ascoli. Nota lieta di giornata il ritorno in campo di Tavares e Pellegrini. Il primo, soltanto in in scarpe da ginnastica, ha svolto lavoro atletico. Lo stesso ha fatto il secondo, ma con gli scarpini, con i quali ha anche familiarizzato con il pallone.

ORE 09:58 – Squadra ancora impegnata con il lavoro tattico agli ordini di Gattuso. Restano staccati Farcomeni, Serra e Sanà Fernandes.

ORE 09:46 – Dopo aver terminato la fase atletica, inizia a lavorare con il pallone Luca Pellegrini.

ORE 09:43 – C’è Nuno Tavares: il portoghese svolge lavoro atletico in scarpe da ginnastica.

ORE 09:36 – Dopo una pausa per dissetarsi, via alla fase tattica: oggi il focus è sulle palle inattive.

ORE 09:31 –Breve stop per allungare i muscoli e poi si riparte, questa volta si usano i piedi.

ORE 09:28 – Lavorano con la squadra Mandas e Motta, gli altri portieri sono con Viotti e Perrone.

ORE 09:27 – La squadra è in campo da un quarto d’ora; lavora a parte sul campo Pellegrini. Attivazione a parte, rispetto al resto della squadra, anche per Farcomeni, Serra e Sanà Fernandes.

Non si vedono invece in campo Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

Dopo il torello prosegue l’attivazione atletica, con un riscaldamento a campo ridotto: la rosa è divisa in due gruppi e impegnata in una partitella con le mani, con l’obbligo di segnare di testa. 

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