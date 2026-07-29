QUI FORMELLO – Ritiro giorno 17: inizia la fase due del ritiro della Lazio

Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito all’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, ha oggi inizio la fase due del ritiro precampionato della Lazio a Formello, che si concluderà il 9 agosto: comincia la seduta mattutina.

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Comincia la fase due del ritiro della Lazio a Formello

Comincia la seconda fase del ritiro precampionato della Lazio a Formello. Un programma ricco di doppie sedute, una la mattina alle 09:00 e l’altra la sera alle 18:00, accompagnerà i calciatori della Lazio all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Mantova. Prima, però, si scenderà in campo con le amichevoli: previste per il prossimo weekend i test contro l’Avellino e l’Ascoli, il 5 agosto quello contro l’Ostiamare.

Fa discutere la decisione di svolgere anche la seconda fase del ritiro, e almeno anche l’amichevole contro l’Avellino, a porte chiuse. Scelta obbligata dai lavori di ristrutturazione del Fersini, che obbligherà i biancocelesti a scendere in campo sul centrale, che, come riporta il Corriere dello Sport, non può accogliere tifosi per motivi di sicurezza.

Nel frattempo continuano a preoccupare le condizioni degli infortunati. A parte i lungodegenti Isaksen, Cataldi, Patric e Furlanetto, restano da capire gli stati di forma di Tavares, Gigot e Motta.

La seduta mattutina del giorno diciassette del ritiro di Formello

ORE 10:17 – Termina l’allenamento mattutino. Nel corso della seduta si è dato ampio spazio al lavoro atletico prima delle esercitazioni tattiche. Da segnalare che, durante le ripetute, Zaccagni e Pellegrini si sono staccati dal gruppo, e hanno svolto il resto dell’allenamento in solitaria. Con i compagni, invece, Romagnoli. Restano out Tavares e Gigot, oltre ai lungodegenti Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. L’appuntamento è dato per stasera, intorno alle 18:00, con la seconda seduta di giornata.

ORE 09:57 – Si cambia esercitazione: ci si sposta su un campo ridotto per svolgere la partitella tattica. Ancora out Zaccagni e Pellegrini, evidentemente non al meglio.

ORE 09:55 – Nuova pausa per dissetarsi concessa dal mister.

ORE 09:45 – Riprende il lavoro tattico. Zaccagni e Pellegrini restano ai margini del campo a osservare i compagni.

ORE 09:40 – Concessa una nuova pausa per bere e idratarsi.

ORE 09:27 – Squadra divisa in due gruppi, comincia il lavoro tattico per assimilare i dettami di Gattuso.

ORE 09:25 – Termina anche la fase atletica. Concessa una pausa prima di dare il via al lavoro tattico.

ORE 09:15 – Comincia la fase atletica, con numerose ripetute.

ORE 09:14 – Arriva la prima pausa per bere comandata da Gattuso.

ORE 09:11 – Comincia la fase di attivazione muscolare: assenti Tavares e Gigot, oltre ai soliti lungodegenti Isaksen, Cataldi, Patric e Furlanetto. Recupera Motta.

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