ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 17: seduta pomeridiana, si lavora sul possesso
Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito all’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, ha oggi inizio la fase due del ritiro precampionato della Lazio a Formello, che si concluderà il 9 agosto: il racconto della seduta pomeridiana.
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La seduta pomeridiana del giorno diciassette del ritiro di Formello
ORE 19:16 – Dopo alcuni minuti di allungo per i giocatori di movimento, Gattuso, visibilmente soddisfatto, chiude l’allenamento attestando: “Tanta roba!” I portieri raccolgono i palloni.
ORE 19:12 – Ci si disseta al termine della partitella, sotto gli occhi di Isaksen che ha assistito all’allenamento.
ORE 18:57 – Partitella per il gruppo squadra. Ci sono i portieri, Gattuso prosegue con un 4-2-3-1 e con Dele-Bashiru che agisce sulla trequarti.
ORE 18:55 – Nuovo break.
ORE 18:44 – Dopo un’altra pausa cambia la metà campo e la porzione di terreno disponibile ma non l’esercizio per la Lazio di Gattuso.
ORE 18:31 – Si riparte con il lavoro.
ORE 18:29 – Breve pausa per dissetarsi ordianata da Gattuso.
ORE 18:20 – Lazio al lavoro in un esercizio incentrato sul possesso nello stretto. Squadra divisa in due gruppi: gialli e blu si affrontano, con i secondi che possono utilizzare anche i bianchi come sponda.
ORE 18:17 – Terminata la fase di attivazione atletica, la Lazio si disseta prima di entrare nel vivo dell’allenamento.
ORE 18:12 – Squadra in campo per il torello che apre la seduta. C’è Zaccagni, assente invece Pellegrini come Tavares e Gigot, oltre a Furlanetto, Isaksen, Cataldi e Patric.
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