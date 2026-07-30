QUI FORMELLO – Ritiro giorno 18: seduta mattutina, focus sulla tattica (VIDEO)

Nuovo doppio allenamento in programma per il giorno diciotto di ritiro della Lazio, dopo quello che nella giornata di ieri ha fatto sudare i ragazzi di Gattuso sui campi di Formello: comincia la seduta mattutina.

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La seduta pomeridiana del giorno diciotto del ritiro di Formello

ORE 10:38 – Termina l’allenamento del mattino di questo diciottesimo giorno di ritiro. Tanta, tantissima tattica per i ragazzi di Gattuso, dopo il torello e l’attivazione atletica. Alla lista di assenti, composta dai lungodegenti Tavares, Gigot, Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto, anche oggi si è aggiunto Pellegrini, ancora ai box. Come ieri, in campo si è rivisto Kovac, impegnato a svolgere del lavoro individuale.

ORE 10:26 – Nuovo break per bere, prima di tornare al lavoro sulla tattica.

ORE 10:24 – La parte apparsa più affaticata del gruppo può finalmente tirare il fiato: allenamento finito per loro. Gattuso decide così di gestire le forze, proseguendo il lavoro tattico con chi è apparso più fresco.

ORE 10:21 – Sul terreno d’allenamento di vede anche Kovac, impegnato nel lavoro individuale.

ORE 10:17 – Riprende la parte tattica, con la squadra ancora divisa in due gruppi.

ORE 10:14 – Nuova sosta per dissetarsi e rinfrescarsi dopo gli sforzi compiuti.

ORE 10:10 – Finisce la partitella tattica: la squadra che ha perso è costretta a compiere una serie di flessioni.

ORE 09:57 – A gruppi ancora divisi, Gattuso propone un lavoro tattico volto a migliorare la costruzione dal basso e il possesso del pallone, ma al tempo stesso anche le uscite e i movimenti difensivi.

ORE 09:44 – I due gruppi si scambiano di ruolo.

ORE 09:36 – Si riprende il pallone. Comincia la fase dell’allenamento dedicata alla tecnica e alla tattica. Squadra divisa in due gruppi, il primo si scambia il pallone utilizzando le sagome, il secondo si concentra sull’attacco dell’area nelle occasioni da palla inattiva.

ORE 09:34 – Pausa acqua: i ragazzi possono finalmente bere e rinfrescarsi dopo le prime fatiche.

ORE 09:26 – Prosegue il lavoro atletico sotto i comandi di Gattuso e del suo staff.

ORE 09:17 – Si lasciano i palloni e si comincia con l’attivazione atletica vera e propria. Portieri ancora in gruppo.

ORE 09:13 – Si parte! Torello per l’attivazione muscolare, cui prendono parte anche i quattro portieri. Oltre ai soliti assenti, Tavares, Gigot, Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto, manca anche Pellegrini.

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