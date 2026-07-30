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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 18: seduta mattutina, focus sulla tattica (VIDEO)

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49 minuti ago

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Qui Formello ritiro Lazio giorno diciotto seduta mattutina

Nuovo doppio allenamento in programma per il giorno diciotto di ritiro della Lazio, dopo quello che nella giornata di ieri ha fatto sudare i ragazzi di Gattuso sui campi di Formello: comincia la seduta mattutina.

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La seduta pomeridiana del giorno diciotto del ritiro di Formello

ORE 10:38 – Termina l’allenamento del mattino di questo diciottesimo giorno di ritiro. Tanta, tantissima tattica per i ragazzi di Gattuso, dopo il torello e l’attivazione atletica. Alla lista di assenti, composta dai lungodegenti Tavares, Gigot, Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto, anche oggi si è aggiunto Pellegrini, ancora ai box. Come ieri, in campo si è rivisto Kovac, impegnato a svolgere del lavoro individuale.

ORE 10:26 – Nuovo break per bere, prima di tornare al lavoro sulla tattica.

ORE 10:24 – La parte apparsa più affaticata del gruppo può finalmente tirare il fiato: allenamento finito per loro. Gattuso decide così di gestire le forze, proseguendo il lavoro tattico con chi è apparso più fresco.

ORE 10:21 – Sul terreno d’allenamento di vede anche Kovac, impegnato nel lavoro individuale.

ORE 10:17 – Riprende la parte tattica, con la squadra ancora divisa in due gruppi.

ORE 10:14 – Nuova sosta per dissetarsi e rinfrescarsi dopo gli sforzi compiuti.

ORE 10:10 – Finisce la partitella tattica: la squadra che ha perso è costretta a compiere una serie di flessioni.

ORE 09:57 – A gruppi ancora divisi, Gattuso propone un lavoro tattico volto a migliorare la costruzione dal basso e il possesso del pallone, ma al tempo stesso anche le uscite e i movimenti difensivi.

ORE 09:44 – I due gruppi si scambiano di ruolo.

ORE 09:36 – Si riprende il pallone. Comincia la fase dell’allenamento dedicata alla tecnica e alla tattica. Squadra divisa in due gruppi, il primo si scambia il pallone utilizzando le sagome, il secondo si concentra sull’attacco dell’area nelle occasioni da palla inattiva.

ORE 09:34 – Pausa acqua: i ragazzi possono finalmente bere e rinfrescarsi dopo le prime fatiche.

ORE 09:26 – Prosegue il lavoro atletico sotto i comandi di Gattuso e del suo staff.

ORE 09:17 – Si lasciano i palloni e si comincia con l’attivazione atletica vera e propria. Portieri ancora in gruppo.

ORE 09:13 – Si parte! Torello per l’attivazione muscolare, cui prendono parte anche i quattro portieri. Oltre ai soliti assenti, Tavares, Gigot, Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto, manca anche Pellegrini.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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