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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 18: tanta tattica e una penitenza per Taylor (VD)

Published

30 minuti ago

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Matteo Cancellieri

Secondo allenamento giornaliero per la Lazio nel diciottesimo giorno di ritiro a Formello: agli ordini di Gattuso i calciatori si preparano per la stagione alle porte nella consueta seduta pomeridiana.

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La seduta pomeridiana del giorno diciotto del ritiro di Formello.

ORE 19:20 – Termina l’allenamento pomeridiano per i calciatori biancocelesti. Lavoro altetico nella prima parte e poi tanta tattica, con Gattuso che ha fatto provare diverse potenziali situazioni di partita. Da registrare ancora le assenze di Pellegrini, Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

ORE 19:15 – Edoardo Motta lavora a parte agli ordini di mister Viotti.

ORE 19:05 – Il gruppo si ricompatta e tutti insieme i calciatori proseguono il lavoro tattico.

ORE 18:36 – Spazio al lavoro tattico. Gattuso divide la squadra in due gruppi, una parte con lui, il resto affidato ai suoi collaboratori. Focus sulle situazioni di non possesso.

18:25 – Giusto il tempo di un sorso d’acqua e poi di nuovo sotto con il lavoro atletico. Rosa divisa in tre gruppi da sei e uno da cinque.

ORE 18:18 – Gattuso impegna i suoi ragazzi con un’impegnativa sequenza di flessioni.

ORE 18:13 – Dopo il torello in fase di riscaldamento, ecco che arriva la punizione per Kenneth Taylor, costretto a passare in mezzo ai compagni, schierati in una sorta di corridoio e pronti a dargli un buffetto sulla testa. L’atmosfera sembra più rilassata e anche l’olandese sorride.

ORE 18:08 – Comincia con qualche minuto di ritardo la seduta pomeridiana. Kenneth Taylor è regolarmente in campo con i compagni, dopo l’episodio di questa mattina con Gattuso.

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