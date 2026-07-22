QUI FORMELLO – Ritiro giorno 10: terminata la seduta pomeridiana, con Gattuso c’era anche Bonucci

La Lazio torna in campo a Formello per la seduta pomeridiana di allenamento, nel decimo giorno di ritiro. Dopo l’amichevole contro la Primavera vinta per 3-1, la squadra ha riposato nella giornata di ieri (martedì 21 luglio) e nella mattinata di oggi, 22 luglio. Ansia per Nuno Tavares, out per un’infiammazione al ginocchio, e attese anche per Pedraza. Per Rovella, invece, tutto sotto controllo.

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Decimo giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: il racconto dell’allenamento

ORE 19:20 – Partita e tante indicazioni da parte di Gattuso, assistito per l’occasione da Bonucci, che ha così concluso l’allenamento odierno. La squadra tornerà in campo domattina.

ORE 19:00 – Come di consueto, intorno a quest’ora, per la Lazio impegnata a Formello è giunto il momento della classica partitella di rito.

ORE 18:52 – Altro piccolo break per la squadra. A bordo campo, intanto, spunta anche Furlanetto. Lo staff di Gattuso distribuisce i fratini blu e si lavora al possesso palla.

ORE 18:43 – Lieve colpo preso da Lazzari alla mano destra; in campo lo staff medico. Doekhi fermo in panchina accanto a Bonucci.

ORE 18:40 – Stop di Gattuso, nuovo break per i giocatori. Quindi i due gruppi si scambiano e si ricomincia l’allenamento con il pallone.

ORE 18:28 – Piccolo break della squadra per recuperare. Gruppo ancora diviso in due e il focus è ancora sul pallone: una parte lavora sul possesso palla e l’altra sulla fase offensiva. Per Doekhi lavoro a parte.

ORE 18:25 – Si continua a lavorare con il pallone, senza però tralasciare la fase atletica.

ORE 18:12 – Si passa alla fase con il pallone con il gruppo diviso in due. Per Doekhi e Pedraza corsa a parte attorno al campo. C’è anche Leonardo Bonucci in panchina a seguire l’allenamento. Ancora out Patric, oltre ai già noti Cataldi, Isaksen e Furlanetto. In campo non si vedono nemmeno Gigot e Nuno Tavares. Presenti invece Rovella e Pedraza.

ORE 18:05 – Inizia l’allenamento pomeridiano a Formello. Si parte con la fase atletica, corsetta attorno al campo.

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