QUI FORMELLO – Ritiro giorno 2: conclusa la seduta mattutina (VIDEO)

Secondo giorno dell’era Gattuso in casa Lazio col ritiro di Formello che entra nel vivo. Anche per la giornata di oggi è prevista una sessione di allenamento mattutina ed una pomeridiana.

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Secondo giorno a Formello, seduta mattutina

ORE 10.30 – Termina qui anche la seduta mattutina di oggi. Sul campo resta il solo Noslin che dopo aver svolto tutto il lavoro assieme al resto del gruppo sta proseguendo il lavoro personalizzato da solo in campo. Assente anche oggi Patric.

ORE 10.20 – Si è conclusa la partitella: a vincere sono stati i giocatori che indossavano le casacche rosa per 4-1 con reti di Ratkov (doppietta), Przyborek e Noslin. Di Dia invece la rete per lo schieramento opposto. Ora pausa per dissetarsi poi i giocatori passeranno dagli scarpini alle scarpe da ginnastica per dedicarsi alla corsa come già accaduto ieri.

ORE 10.05 – Rimosse le porticine, la partita da adesso sarà a tutto campo.

ORE 9.55 – Proseguono l’allenamento i due gruppi di Gattuso. Per quanto riguarda i giocatori in partitella, quando una delle due squadre subisce gol è costretta da Gattuso a fare delle flessioni.

ORE 9.25 – Si chiude la prima fase della seduta. Squadra divisa in due parti da Gattuso: per la prima partitella a campo ridotto, per la seconda prove tattiche.

ORE 9.15 – Torello col pallone in campo tra i giocatori.

ORE 9.10 – Al via la seduta mattutina, gruppo squadra in campo per l’attivazione atletica.

Le immagini della seduta di questa mattina

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