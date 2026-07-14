QUI FORMELLO – Ritiro giorno 2: seduta pomeridiana terminata, com’è andata (FT & VD)

L’avventura di Gattuso alla Lazio è ufficialmente iniziata e il ritiro dei biancocelesti è giunto al secondo giorno: la seduta pomeridiana è iniziata alle ore 18:00 agli ordini del tecnico calabrese. Andiamo a scoprire com’è andata.

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Secondo giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: ecco com’è andata

La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00.

Tutte le fasi della seduta pomeridiana

ORE 19:24 – Partitella finita. Termina anche la seduta pomeridiana odierna, appuntamento a domani mattina con la prima delle due sedute.

ORE 19:17 – Break, cambio campo e ripresa del gioco: si riparte.

ORE 19:12 – Comincia la partitella: il primo della squadra in rosa è di Cancellieri su assisti di Ratkov.

ORE 19:07 – Sta per iniziare la partitella d’allenamento, con lo staff di Gattuso che posiziona le porte in campo. In mezzo al campo presente Cataldi con le scarpe da ginnastica.

ORE 18:51 – Altro break e si ricomincia. Gruppo diviso con i fratini e che prosegue il possesso palla a campo ridotto.

ORE 18:35 – Piccolo break chiamato dal tecnico calabrese, poi subito si riparte. Il gruppo è diviso in due: il primo composto da Marusic, Pedraza, Farcomeni, Cancellieri, Dia e Zaccagni che muovono la palla e attaccano la porta; gli altri, invece, svolgono una partitella a campo ridotto.

ORE 18:30 – La squadra prosegue un lavoro di giro palla e attacco alla porta: si parte dalla difesa (Doekhi in coppia con Provstgaard) per arrivare sugli esterni e crossare al centro, gli attaccanti (Noslin, Dia, Ratkov, Artistico) cercano di segnare ai quattro portieri (Mandas, Motta, Renzetti, D’Alessio).

ORE 18:15 – Si parte con il torello e una breve parte atletica. Fase di recupero, per poi Gattuso disporre la squadra in due blocchi. Assente Patric, oltre ai noti Isaksen, Cataldi e Furlanetto. Manca anche Kovac; per lui lavoro di potenziamento muscolare.

ORE 18:05 – Squadra in campo, c’è anche il neoacquisto Doekhi.

ORE 18:00 – Gattuso in campo in perfetto orarii, si attende la squadra.

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