ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 8: riposo dopo l’amichevole
Gennaro Gattuso ha deciso di concedere un intero giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo la prima amichevole – allenamento congiunto, come il tecnico l’ha definita: niente allenamento per la Lazio, al fine di gestire le energie di un gruppo privato di Tavares, Pedraza, Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Patric, ai box.
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Ottavo giorno di ritiro a Formello, Gattuso concede riposo ai ragazzi
La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00.
Gattuso ha deciso di concedere del riposo alla sua squadra per oggi. La preparazione ripartirà con l’appuntamento di domattina, alle ore 09:00. Intanto, è terminato il ritiro in senso stretto: i calciatori possono tornare a dormire nella propria casa con i famigliari, si svuotano le stanze di Formello.
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