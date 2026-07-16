ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 4: terminata la seduta pomeridiana, Gattuso a lavoro sulla tattica
L’avventura di Gattuso alla Lazio è ufficialmente iniziata e il ritiro dei biancocelesti è giunto al quarto giorno: dopo la mattina, la seduta pomeridiana è iniziata alle ore 18:00 agli ordini del tecnico calabrese. Andiamo a scoprire com’è andata.
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Quarto giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: ecco com’è andata
La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00.
Tutte le fasi della seduta pomeridiana
ORE 19:20 – Termina la seduta pomeridiana: a domani per la seduta mattutina.
ORE 19:05 – Breve break, recupero e poi si prosegue con il lavoro tattico.
ORE 19:00 – Grande importanza data alla tattica da Gattuso in questa seduta pomeridiana; si continua a lavorare sui posizionamenti e i movimenti in campo.
ORE 18:35 – Si lavora sulla tattica, Gattuso alla guida di tutta la squadra.
ORE 18:21 – Terminata anche una partitella a campo ridotto per concludere l’attivazione atletica. Breve pausa prima di entrare nel vivo dell’allenamento.
ORE 18:12 – Squadra in campo per la seduta pomeridiana di allenamento; al via l’attivazione atletica che va in scena con una sorta di torello con le mani.
ORE 18:00 – Gruppo in campo per cominciare la seduta pomeridiana del quarto giorno di ritiro a Formello.
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