ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 6: Lazio in campo solo per la seduta pomeridiana
Niente seduta mattutina per la Lazio nella giornata di oggi, sabato 18 luglio; i ragazzi agli ordini di mister Gattuso scenderanno in campo solo nella seduta pomeridiana, alle ore 18:00, nella sesta giornata di ritiro a Formello.
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Sesto giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: in campo alle 18:00
La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00.
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