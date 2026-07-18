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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 6: Lazio in campo solo per la seduta pomeridiana

Published

3 ore ago

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Qui Formello ritiro Lazio giorno 6 seduta pomeridiana

Niente seduta mattutina per la Lazio nella giornata di oggi, sabato 18 luglio; i ragazzi agli ordini di mister Gattuso scenderanno in campo solo nella seduta pomeridiana, alle ore 18:00, nella sesta giornata di ritiro a Formello.

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Sesto giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: in campo alle 18:00

La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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