QUI FORMELLO – Ritiro giorno 7: conclusa la seduta mattutina

Prevista una doppia seduta nel settimo giorno di ritiro della Lazio a Formello in vista dell’amichevole contro la Primavera in programma nella giornata di domani; la seduta mattutina avrà luogo alle ore 9.00 mentre quella pomeridiana a partire dalle ore 18.00.

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Settimo giorno di ritiro a Formello: parte la seduta mattutina

ORE 10.15 – Con la conclusione della partitella termina anche la seduta mattutina. La Lazio si ritroverà alle ore 18.00 per la seduta pomeridiana.

ORE 10.05 – Partitella a campo ridotto ora alla quale non hanno preso parte il nuovo arrivato Doekhi e Dele-Bashiru, rimasti a bordo campo.

ORE 10.00 – Proseguono le prove tattiche: Gattuso cambia gli uomini in campo e i fratini.

ORE 9.45 – Concluso l’allenamento sulle palle inattive: consegnati i fratini ai giocatori per il proseguo del lavoro tattico in campo.

ORE 9.25 – Dopo una breve pausa è il momento per le prove tattiche con le palle inattive. A battere le punizioni è Pedraza mentre in porta c’è Mandas.

ORE 9.20 – Gattuso suddivide i giocatori in due gruppi: uno svolge una partitella incentrata sul possesso palla mentre l’altro si tiene in movimento col pallone.

ORE 9.15 – Terminato il riscaldamento. I giocatori si rinfrescano bevendo prima della prossima fase di allenamento.

ORE 9.05 – Squadra già in campo con esercizi di attivazione col pallone. In questo momento hanno iniziato il riscaldamento anche i portieri. Restano indisponibili i soliti noti: Cataldi, Patric, Isaksen e Furlanetto ma a questi si sono aggiunti anche Gigot, Tavares, Kovac e Serra oltre a Rovella influenzato.

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