QUI FORMELLO – Ritiro giorno 7: la seduta pomeridiana

Nel settimo giorno di ritiro della Lazio a Formello, la squadra ha tenuto una doppia sessione, in vista dell’amichevole contro la Primavera in programma nella giornata di domani, lundì 20 luglio. La seduta pomeridiana ha avuto luogo a partire dalle ore 18.00.

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Che cosa è successo nella seduta pomeridiana del settimo giorno di ritiro della Lazio

ORE 19:22 – Termina ora la partitella, decisa dalla bella doppietta di Dia, e con essa si chiude la seduta di allenamento odierna. Domani la squadra tornerà in campo, ed è prevista la prima amichevole interna contro la Primavera, chiusa alla stampa e ai tifosi, in programma sul centrale di Formello.

ORE 19:09 – La partitella, inizialmente facoltativa, è stata confermata dopo un rapido check di Gattuso sulle condizioni della rosa, che ha dato l’ok. Si giocherà la sfida e poi si lascerà il campo.

ORE 19:08 – Pausa per dissetarsi e poi via a una rapida partitella che chiuderà la seduta di allenamento.

ORE 18:57 – Arriva Danilo Cataldi ad assistere da bordo campo alla seduta.

ORE 18:55 – Va avanti con una partitella tattica la seduta della Lazio. La squadra resta impegnata nella simulazione di diverse situazioni di gara. Gattuso osserva, alternando fasi seduto sulla ghiacciaia e fasi in cui si alza in piedi a dare indicazioni.

ORE 18:47 – Lavora ora con i compagni Mattia Zaccagni.

ORE 18:39 – Va avanti la seduta, Lazio alle prese tra una pausa e l’altra con lavoro tattico: spazi stretti e lavoro sulla simulazione della pressione avversaria per scalvacare la prima linea.

ORE 18:22 – Si passa a una serie di esercizi, divisi per gruppi e sui due campi.

ORE 18:20 – Lavora a parte, almeno per il momento, Mattia Zaccagni. Sono assenti Rovella, che è ancora alle prese con la febbre, Gigot, Doekhi, Pedraza e Kovac, oltre agli indisponibili Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

ORE 18:17 – Nel vivo della seduta anche Gennaro Gattuso, che non ha perso la garra, ne fa le spese Dele-Bashiru, che prende un colpo accidentale dal tecnico.

ORE 18:14 – Dopo alcuni esercizi di pallamano, si passa a una partitella a campo ridotto.

ORE 18:07 – La squadra si ritrova in campo a Formello, la seduta ha il via con una fase di attivazione atletica.