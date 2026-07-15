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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 3. Annullata la seduta mattutina

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5 minuti ago

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Tijjani Noslin

Parte il terzo giorno di allenamenti per la Lazio di Gennaro Gattuso, il ritiro di Formello entra nel vivo e comincia già a fornire i primi segnali interessanti: il tecnico ha concesso una mattinata di riposo, annullando la seduta delle ore 9:00. Appuntamento alle 18:00.

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Terzo giorno a Formello, annullata la seduta mattutina.

Prima mezza giornata di riposo concessa dal mister Gennaro Gattuso ai suoi ragazzi. Annullata la seduta mattutina di oggi, in programma inizialmente alle ore 9. Appuntamento alle 18:00 per riprendere a sudare sui campi di Formello. Noslin e Doekhi alle 10:30 svolgeranno i test atletici all’Isokinetic.

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