QUI FORMELLO – Ritiro giorno 3: termina la seduta pomeridiana

Dopo il riposo concesso da Gennaro Gattuso nella mattina del giorno tre del ritiro di Formello, si torna in campo per la seduta pomeridiana alle ore 18:00, con la preparazione che finalmente entra nel vivo e comincia già a fornire i primi segnali interessanti.

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Terzo giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: ecco com’è andata

La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una serale con inizio alle ore 18:00. Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, Gattuso ha concesso del riposo ai ragazzi, mentre Doekhi e Noslin si sottoponevano ai test fisici presso l’Isokinetic.

Tutte le fasi della seduta pomeridiana

ORE 19:24 – Cala il sipario sul terzo giorno di lavoro agli ordini di Gattuso. Dopo la mattinata di riposo, la squadra ha lavorato molto con la palla, mettendo in mostra alta intensità. L’appuntamento in campo è dato a domani, con la seduta mattutina delle 09:00 e quella pomeridiana delle 18:00.

ORE 19:17 – Finisce il lavoro nel campo ridotto. Tempo per bere prima di passare allo stretching finale.

ORE 19:00 – Si cambia il campo e continua la partitella cinque contro cinque a ritmi elevatissimi.

ORE 18:45 – Riunito il gruppo e consegnate le pettorine, si cambia esercitazione. Lo staff allestisce un campo dalle ridotte dimensioni, dove i calciatori disputano una partitella con jolly al di fuori dei confini. Spazi stretti, ritmi elevati.

ORE 18:30 – Si passa ora alla fase di tattica. Gattuso impegnato a impartire il suo credo ai ragazzi.

ORE 18:28 – Prosegue il lavoro a gruppi separati. Adesso è il momento per il recupero.

ORE 18:18 – La squadra viene divisa in due gruppi dallo staff tecnico. Si procede nel lavoro con il pallone.

ORE 18:10 – Si parte con la fase di attivazione muscolare con la palla attraverso un torello.

ORE 17:58 – Lo staff tecnico e i calciatori sono già scesi sul campo centrale di Formello per continuare nella preparazione, lasciata interrotta ieri pomeriggio,

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