QUI FORMELLO – Ritiro giorno 13: comincia la seduta del mattino

Comincia il giorno tredici del ritiro di Formello per la Lazio e riprende il consueto programma di doppi allenamenti – uno alle 09:00, l’altro alle 18:00 – agli ordini di mister Gennaro Gattuso: inizia la seduta mattutina. E’ la vigilia della seconda amichevole stagionale, prevista domani alle ore 18 contro la Flaminia Civita Castellana. Ieri pomeriggio, invece, è stato concesso del riposo.

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La seduta mattutina del giorno tredici del ritiro di Formello

ORE 10:16 – Disegnato il campo ridotto, può avere inizio la partitella. Niente schieramento a specchio: il modulo dei gialli sarà il 4-3-3, quello dei rossi il 4-2-3-1. Przyborek prosegue a lavorare a parte mentre Ricardo Bordon e Sana Fernandes cominciano fuori.

ORE 10:14 – Nuova pausa per idratarsi. E’ il turno di Provstgaard di fermarsi a colloquio con lo staff di Gattuso, in particolare col vice Riccio.

ORE 09:56 – Continua il lavoro tattico, con il gruppo tutto riunito. Romagnoli e Przyborek ancora a parte.

ORE 09:43 – Romagnoli si stacca dal gruppo e si dedica al lavoro atletico. Il resto della squadra, divisa con le casacche, esegue gli esercizi tattici agli ordini di Gattuso.

ORE 09:41 – Nuova pausa per rinfrescarsi e bere. Nel frattempo, dialoghi tra Alessio Romagnoli e lo staff di Gattuso. Poi possono cominciare le esercitazioni tattiche.

ORE 09:32 – Prima pausa per i ragazzi, che possono finalmente idratarsi. I due gruppi possono scambiarsi di ruolo.

ORE 09:23 – I due gruppi si occupano di due attività differenti: mentre una parte è impegnata negli esercizi tecnici, l’altra si allena sui cross in fase d’attacco, in presenza dei portieri.

ORE 09:18 – Terminata la fase di riscaldamento e attivazione, si passa al lavoro con la palla con il gruppo diviso a metà.

ORE 09:10 – Comincia il tredicesimo giorno di ritiro della Lazio. Si parte con il riscaldamento. Assenti anche Tavares e Gigot, oltre ai lungodegenti Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Hanno recuperato e si rivedono sul terreno di allenamento anche Cancellieri e Przyborek. Sfumato il trasferimento in Qatar, anche Romagnoli si è unito al resto della squadra.

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