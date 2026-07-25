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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

QUI FORMELLO – Ritiro giorno 13: si riparte con la seduta pomeridiana

Published

15 minuti ago

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Taylor

Dopo la seduta tattica della mattina, la Lazio torna in campo a Formello per la seduta pomeridiana del giorno tredici di ritiro. Ecco il racconto dell’allenamento.

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Tredicesimo giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: il racconto dell’allenamento

ORE 18:19 – Terminata anche una prima partitella la squadra si ferma per dissetarsi.

ORE 18:11 – La squadra si ritrova in campo a Formello, la seduta ha il via con una fase di attivazione atletica.

ORE 17:50 – Pochi minuti al via della seduta pomeridiana di allenamento . Intorno alle 18:00 la Lazio si ritroverà in campo con Gattuso e il suo staff. 

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