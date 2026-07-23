Qui Formello – Ritiro giorno 11: tanta tattica nella seduta mattutina

Comincia il giorno undici del ritiro di Formello per la Lazio e riprende il consueto programma di doppie sedute – una alle 09:00, l’altra alle 18:00 – agli ordini di mister Gennaro Gattuso: prende il via la seduta mattutina.

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Undicesimo giorno di ritiro a Formello: ecco come è andata

La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una pomeridiana con inizio alle ore 18:00. Ieri Tavares e Gigot si sono aggiunti alla lista di assenti, che già contava Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

Tutte le fasi della seduta mattutina

ORE 10:50 – Si esce dal terreno da gioco e si corre lungo il perimetro di Formello per chiudere la seduta mattutina del giorno undici del ritiro della Lazio. Largo spazio lasciato alla tattica, inframezzata da esercizi fisici e tecnici. Si torna in campo oggi pomeriggio, alle ore 18:00.

ORE 10:45 – L’allenamento si concluderà con dei carichi. I calciatori si stanno cambiando gli scarpini, indossando le calzature da ginnastica, per dare il via agli ultimi esercizi fisici.

ORE 10:39 – Al lavoro tattico della squadra prendono parte anche i portieri Renzetti e Pannozzo. Mandas e Motta, invece, si allenano con i preparatori dei portieri, Viotti e Perrone.

ORE 10:30 – Riprendono le esercitazioni tattiche. Pedraza e Doekhi ancora a parte.

ORE 10:27 – Ha una pausa la lunga fase dedicata alle esercitazioni tattiche, i ragazzi possono fermarsi per bere.

ORE 09:58 – Breve sosta per bere e si torna subito al lavoro tattico comandato da Gattuso. Ci si concentra ora sulla fase d’attacco e quella di difesa, svolte da due gruppi distinti.

ORE 09:50 – Prosegue il focus sui calci da fermo, allenando lo sviluppo dell’azione a partire dal piazzato.

ORE 09:46 – Entra in campo anche Pedraza, inizialmente assente. Lavoro differenziato, con senza palla, per lui.

ORE 09:41 – La squadra si mette ora al lavoro sui calci da fermo, mentre Doekhi prosegue il lavoro in solitaria.

ORE 09:32 – Iniziano ora le esercitazioni con il pallone, con la squadra divisa in due gruppi. Doekhi continua il lavoro a parte, sempre con il pallone.

ORE 09:30 – Il mister concede una pausa: i ragazzi possono dissetarsi.

ORE 09:21 – Comincia la fase di fatica per i calciatori, alle prese con il lavoro atletico disegnato da Gattuso e dal suo staff. Metà del campo centrale è stata disegnata con dei circuiti che i giocatori percorrono divisi in cinque gruppi.

ORE 09:16 – Si parte con l’attivazione muscolare con un torello. C’è Doekhi, ma mancano anche Taylor e Pedraza, oltre a Tavares, Gigot, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. A bordocampo è ancora presente Leonardo Bonucci.

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