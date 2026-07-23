ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 11: Romagnoli in campo con la squadra
Dopo la seduta tattica della mattina, la Lazio torna in campo a Formello per la seduta pomeridiana nell’undicesimo giorno di ritiro. Alessio Romagnoli è in campo con la squadra.
LEGGI ANCHE: La conferenza stampa di presentazione di Danilho Doekhi
L’allenamento pomeridiano dell’undicesimo giorno di ritiro della Lazio.
ORE 18:52 – Gattuso cambia il modulo e propone il 4-3-3. Prosegue la partitella.
ORE 18:35 – Comincia la partitella, gialli contro fratinati rosa. Romagnoli si stacca dal gruppo per portare avanti un lavoro differenziato.
ORE 18:28 – Cancellieri ha lasciato il campo. Dia sta conducendo dei test atletici a parte. Ancora lavoro con il pallone per il resto della squadra.
ORE 18:06 – Inizia la seduta pomeridiana dell’undicesimo giorno di ritiro a Formello con un torello di attivazione. Alessio Romagnoli in campo. Assenti Przyborek, Gigot, Tavares e Taylor e i lungodegenti Cataldi, Patric, Isaksen e Furlanetto.
Le immagini dell’allenamento.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, salta tutto: il giocatore atteso a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Cancellieri piace alla Fiorentina: contatti con gli agenti
-
NOTIZIE11 ore ago
Artistico ha mille pretendenti ma è tutto in stand by: il motivo