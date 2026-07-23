QUI FORMELLO – Ritiro giorno 11: Romagnoli in campo con la squadra

Dopo la seduta tattica della mattina, la Lazio torna in campo a Formello per la seduta pomeridiana nell’undicesimo giorno di ritiro. Alessio Romagnoli è in campo con la squadra.

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L’allenamento pomeridiano dell’undicesimo giorno di ritiro della Lazio.

ORE 18:52 – Gattuso cambia il modulo e propone il 4-3-3. Prosegue la partitella.

ORE 18:35 – Comincia la partitella, gialli contro fratinati rosa. Romagnoli si stacca dal gruppo per portare avanti un lavoro differenziato.

ORE 18:28 – Cancellieri ha lasciato il campo. Dia sta conducendo dei test atletici a parte. Ancora lavoro con il pallone per il resto della squadra.

ORE 18:06 – Inizia la seduta pomeridiana dell’undicesimo giorno di ritiro a Formello con un torello di attivazione. Alessio Romagnoli in campo. Assenti Przyborek, Gigot, Tavares e Taylor e i lungodegenti Cataldi, Patric, Isaksen e Furlanetto.

Le immagini dell’allenamento.

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