ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO
QUI FORMELLO – Ritiro giorno 1: al via l’era Gattuso, terminata la seduta mattutina (VIDEO)
L’avventura di Gattuso alla Lazio è ufficialmente iniziata col primo giorno di ritiro a Formello, lunedì 13 luglio; poco prima delle ore 11:00 è terminata la seduta mattutina agli ordini del tecnico calabrese. Andiamo a scoprire com’è andata.
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Primo giorno di ritiro a Formello, seduta mattutina: ecco com’è andata
La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, costeranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una serale con inizio alle ore 18:00.
Tutte le fasi della seduta mattutina
ORE 10:45 – Si conclude il primo allenamento della Lazio agli ordini di Gennaro Gattuso. Con Cataldi, Isaksen e Furlanetto ancora out per infortunio, il resto della squadra era tutta a disposizione. Appuntamento alle ore 18:00 per la seduta serale.
ORE 10:27 – I quattro portieri Mandas, Motta, Renzetti e D’Alessio lavorano a parte per migliorare le qualità col gioco palla al piede.
ORE 10:18 – Via il pallone. Inizia il lavoro con le staffette; ai piedi le scarpe da ginnastica.
ORE 09:41 – Lavoro a parte per Farcomeni, Serra e Artistico durante la partitella.
ORE 09:35 – Al via la prima partitella del ritiro biancoceleste.
ORE 09:17 – Si parte con il lavoro con il pallone. Calciatori divisi in due squadre.
ORE 09:07 – Inizia ufficialmente la stagione della Lazio. La squadra è infatti in campo agli ordini di Gattuso per una fase di attivazione atletica. Non ci sono Cataldi, Isaksen e Furlanetto out per infortunio; per loro percorsi personalizzati di recupero.
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