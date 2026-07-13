QUI FORMELLO – Ritiro giorno 1: conclusa la seduta pomeridiana, termina la prima giornata di Gattuso

E’ terminato il primo giorno di ritiro a Formello della nuova Lazio targata Gattuso; dopo l’allenamento mattutino, conclusosi poco prima delle ore 11:00, è calato il sipario anche sulla seduta pomeridiana svolta agli ordini del tecnico calabrese..

Leggi anche: ULTIM’ORA: Doekhi è atterrato a Ciampino, quindi a Formello per definire l’accordo (VIDEO)

Primo giorno di ritiro a Formello, seduta pomeridiana: ecco com’è andata

La prima fase del ritiro della Lazio andrà dal 13 luglio al 26 luglio. Poi, una breve pausa di 3 giorni, per riprendere quindi il 29 luglio sempre a Formello fino al 9 agosto. Gli allenamenti dei biancocelesti, agli ordini dell’ex Ct della Nazionale, consteranno di due sedute: una mattutina, con inizio alle ore 9:00, e una serale con inizio alle ore 18:00.

Tutte le fasi della seduta pomeridiana

ORE 19:35 – Cala il sipario sul primo giorno di Gattuso ai comandi della Lazio. Una giornata che ha visto i biancocelesti scendere due volte sul campo, durante la mattina e nel pomeriggio. L’appuntamento è dato per la doppia seduta di allenamento di domani, alle 09:00 e alle 18:00.

ORE 19:13 – Finisce anche la partitella. Si apre la fase di recupero e di stretching.

ORE 19:05 – Non mancano le rotazioni tra i giocatori delle due squadre: Gattuso cambia di frequente le pettorine.

ORE 18:53 – La squadra viene divisa con le casacche per la partitella. Ancora a parte Noslin.

ORE 18:43 – Ora è il tempo per il recupero. Dopodiché, i gruppi si invertiranno di ruolo: chi si è concentrato sulla fase offensiva si occuperà del possesso palla e viceversa. Lavoro differenziato di corsa per Noslin.

ORE 18:23 – La squadra lavorerà divisa in due gruppi: una parte si concentrerà sulla fase d’attacco, un’altra su quella di possesso palla. In gruppo anche Sanà Fernandes, pur non risultando nella lista dei convocati di Gattuso. La seduta si svolgerà sotto gli occhi di Floridi e Bianchi, presenti a bordocampo.

ORE 18:15 – Anche i calciatori biancocelesti hanno fatto il loro ingresso sul campo di allenamento. Fra i presenti anche Tijjani Noslin, assente questa mattina. Si comincia con l’attivazione muscolare palla al piede.

ORE 17:55 – Si ritorna al lavoro. Gattuso e il suo staff hanno messo piede sul campo di allenamento. La seduta avrà inizio alle 18:00.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP