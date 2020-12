Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Allenamento mattutino per la Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati a Formello intorno alle 12, dopo essere rientrati in nottata da Dortmund. Il grande match di Champions di ieri sera è stato molto dispendioso dal punto di vista energetico, per questo Inzaghi ha ordinato lavoro di scarico per i titolari contro i tedeschi. Esercizi al chiuso anche per Caicedo che è partito per la Germania con un piccolo risentimento all’adduttore. Breve seduta all’aperto, invece, per Luis Alberto. Buone notizie da Luiz Felipe. Il brasiliano ha svolto l’intero allenamento di oggi in gruppo ed è pronto a riprendersi un posto da titolare nella retroguardia delle aquile. Domani rifinitura in vista della gara contro lo Spezia. Inzaghi dovrà rinunciare a Lulic e Muriqi ed aggregherà i giovani Franco, Czyz, Ndrecka e Moro.

V.C.

