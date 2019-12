Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Archiviare la sconfitta contro i francesi del Rennes e proiettarsi di nuovo al campionato. La Lazio torna ad allenarsi nel centro sportivo di Formello all’indomani della trasferta di Europa league. L’eliminazione dalla coppa continentale brucia, ma la Lazio ha bene in testa l’obiettivo stagionale: qualificarsi alla prossima Champions League. Per questo il tecnico biancoceleste lunedì sera in Sardegna contro il Cagliari manderà in campo la miglior formazione possibile. Le prove tattiche però inizieranno solo domani.

L’allenamento

Oggi pomeriggio seduta di scarico per i protagonisti della gara di ieri. Allenamento normale per chi è rimasto a riposo o è subentrato dalla panchina. Da valutare le condizioni di Vavro, uscito malconcio dal match contro il Rennes, e quelle di Marusic, che l’altro ieri in Paideia ha fatto dei controlli per una distorsione alla caviglia. Sulla via del rientro Patric. In ogni caso contro i rossoblù non cambierà il modulo. Avanti con il 3-5-2. Simone Inzaghi ha pochi dubbi, ma li scioglierà solo nelle prossime sedute e per lunedì mattina a poche ore dalla sfida con il Cagliari ha programmato un risveglio muscolare per nuovi test dell’ultimo minuto.