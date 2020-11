Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO – Dopo la brutta sconfitta subita ieri contro l’Udinese, la Lazio è tornata in campo in vista della sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund. Prima della seduta di allenamento, iniziata alle 10:30, la squadra di Inzaghi si è sottoposta ai consueti tamponi previsti per disputare la gara di Champions League.

La seduta

Scarico per i protagonisti della partita di ieri, fatta eccezione per Lazzari che ha lavorato sul campo con gli altri elementi della rosa. Tra questi anche Milinkovic e Luiz Felipe, definitivamente rientrato in gruppo. Si è rivisto anche Alia, che si è allenato insieme agli altri portieri Reina e Furlanetto. Proprio lo spagnolo è in ballottaggio con Strakosha, ma sembra in rimonta per partire titolare nelle sfida in Germania. Ancora out Lulic (problemi alla caviglia) e Muriqi (stiramento).

