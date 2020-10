Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta la Lazio si è ritrovata a Formello per svolgere una seduta di ripresa e di scarico. I calciatori che non sono partiti titolari con i bergamaschi sono scesi in campo per l’allenamento. Il resto della squadra ha lavorato all’interno dell’area tecnica. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo aver eseguito un riscaldamento basato sulla mobilità articolare, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla 4 vs 4 più due giocatori jolly, Akpa Akpro ed Escalante. Nel frattempo Denis Vavro è tornato a lavorare con il pallone, ma ancora non è pronto per unirsi al resto dei compagni. L’allenamento si è concluso con due partitelle 6 vs 6, in particolare nella seconda i giocatori avevano l’obbligo di segnare di prima. Verso la fine della seduta si è rivisto Luiz Felipe che ha lavorato a parte con il pallone. Assente, invece, Correa per il problema riscontrato nel riscaldamento pre Atalanta.

V.C.

