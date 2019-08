QUI FORMELLO – Riposo finito. La Lazio torna ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Dopo il test vinto con il Celta Vigo sabato sera Simone Inzaghi ritrova i suoi uomini. La squadra si divide tra palestra e campo. Si rivede Luiz Felipe, che nelle ultime settimane aveva svolto dei lavori differenziati, ma non partecipa alla fase finale della seduta, così come Leiva. Caicedo, Milinkovic e Lulic sono all’interno del centro sportivo, ma proseguono i rispettivi programmi e protocolli riabilitativi. C’è anche Berisha, che cerca riscatto dopo l’ultima annata deludente. Wallace, Durmisi, Lukaku e Marusic svolgono esercizi personalizzati. Risveglio muscolare, propriocettività e ripetute. I biancocelesti lavorano più sulla tecnica e sull’atletica che sulla tattica, al termine dell’allenamento spazio ai sorrisi e ai festeggiamenti per Correa, che oggi compie 25 anni. La sfida con la Sampdoria, valida per la prima giornata di campionato, è in programma il 25 agosto a Marassi.

M.S.