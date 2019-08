QUI FORMELLO – Tutti al lavoro dopo il giorno di riposo. In casa Lazio riprendono gli allenamenti in vista della Sampdoria, gara in programma il prossimo 25 agosto allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Simone Inzaghi incrocia le dita e spero di recuperare Lulic e Milinkovic Savic. Il primo ha continuato con il lavoro differenziato, il secondo è tornato in gruppo, partecipando alla partitella. Migliorano anche Marusic e Caicedo. Domani è in programma una doppia seduta e continueranno le prove tattiche sul 3-5-2. Se Lulic non dovesse farcela, Jony è pronto a sostituirlo, mentre sulla destra Patric è il candidato numero uno per sostituire Lazzari, che ieri si è operato alla mano. Simone Inzaghi spera di recuperare l’esterno destro per il derby contro la Roma del 1 settembre.

M.S.