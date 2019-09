QUI FORMELLO – Testa al Cluj senza dimenticare quando accaduto a Ferrara. Nella testa si Inzaghi c’è ancora la sconfitta con la Spal. Il tecnico ha tenuto la squadra a rapporto prima dell’allenamento. Una seduta video di trenta minuti sugli errori commessi contro il club di Semplici ed un discorso per tenere alta l’attenzione e concentrarsi sulla partita con i romeni in programma giovedì sera, primo turno di Europa League. Non ci saranno Marusic, squalificato, e Lukaku, fuori lista. Immobile dovrebbe riposare, così come Lulic: al suo posto, pronto Jony. Proto sogna una chance dal primo minuto, Cataldi sarà titolare. Domani mattina la rifinitura poi la partenza per la Romania.

M.S.