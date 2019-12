Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Ripresa degli allenamenti fissata già per questa mattina alle ore 10:30. Non c’è tempo per festeggiare la vittoria contro la Juventus di ieri sera, la Lazio torna al lavoro nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i protagonisti del trionfo contro i bianconeri, allenamento normale per il resto della rosa. Simone Inzaghi prepara il prossimo impegno di Europa league contro il Rennes. Per la trasferta in Francia di giovedì prossimo si prevede un turn-over ragionato, il mister terrà conto della gara di campionato di lunedì 16 dicembre alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il campionato e la qualificazione in Champions League restano le priorità in casa Lazio, per questo in coppa verrà dato spazio a chi finora ha giocato meno: Caicedo, Cataldi, Jony, Vavro, Bastos, Parolo hanno molte possibilità di essere impiegati dal primo minuto, forse anche Proto tra i pali. Ancora out Adekanye, Marusic, Berisha e Lukaku. Da valutare Luis Alberto, uscito affaticato.

Alessandro Valerio