QUI FORMELLO LAZIO – La Lazio si è ritrovata questa mattina alle 10 presso il centro sportivo di Formello per iniziare la settimana di lavoro in vista della partita contro il Crotone. La formazione di Inzaghi è attesa dalla trasferta in Calabria sabato 21 novembre alle ore 15. In campo si sono visti tutti i giocatori non convocati con le Nazionali, ad eccezione di Immobile e Strakosha in attesa dell’esito dei tamponi. Assenti quindi: Acerbi, impegnato ieri contro la Polonia, Correa, Marusic, Milinkovic, Muriqi e Akpa Akpro. Il tecnico piacentino potrà riabbracciarli tutti tra giovedì e venerdì. Via libera per Leiva, che già ieri si era allenato da solo, mentre Lulic continua la preparazione. Inzaghi spera di recuperare il bosniaco entro fine novembre. La seduta ha visto un iniziale riscaldamento aerobico per poi concentrarsi sul lavoro con il pallone. I biancocelesti hanno affrontato anche un blocco atletico prima della partitella finale. Risparmiati nell’ultima parte Vavro e Hoedt.

