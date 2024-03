QUI FORMELLO, ultima seduta prima di Frosinone Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Una settimana movimenta in casa Lazio. Tra adii, nuovi arrivi e colpi di scena la squadra punta alla sfida contro il Frosinone sotto la guida di Martusciello. Oggi si è svolta l'ultima seduta a d'allenamento a Formello prima del match.

Qui Formello, il report dell'allenamento odierno della Lazio

L'ultima settimana non è stata semplice per l'ambiente Lazio. Dopo le dimissioni di Sarri, la squadra è stata lasciata sotto la guida di Martusciello in attesa dell'ufficialità di Tudor. La testa però è concentrata sul prossimo impegno contro il Frosino, fondamentale per riaccendere qualche barlume di speranza per la zona europa. Provedel rimarrà fuori un mese e al suo posto è pronto Mandas. Anche Gila assente per un affaticamento. La preparazione è stata tattica e si è lavorato su più moduli per contrastare i ciociari. Gli unici dubbi sono i terzini con Marusic e Pellegrini che dovrebbero spuntarla. Leggi la probabile formazione per Frosinone Lazio.