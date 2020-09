Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Domani pomeriggio, la Lazio esordirà nella Serie A 2020/21 contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Quest’oggi gli uomini di Inzaghi si sono ritrovati a Formello per le ultime prove prima della partenza direzione capoluogo sardo. La notizia della giornata è la presenza in gruppo di Patric. Il difensore che aveva saltato la seduta di ieri, oggi ha svolto l’intero allenamento ed agirà nella difesa a tre insieme ad Acerbi e Radu. Partirà dalla panchina invece Nicolò Armini.

Le ultime da Formello

Protagonista dell’allenamento odierno anche Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, oggi come nel resto della settimana, ha svolto l’intero allenamento con il gruppo e domani pomeriggio prenderà regolarmente in mano le chiavi del centrocampo biancoceleste. Assente anche oggi Jordan Lukaku, che non dovrebbe nemmeno rientrare nella lista dei convocati per il match di Cagliari. In Sardegna sul versante sinistro agirà Adam Marusic.

V.C.

